Video: Где логика: смотрите онлайн 1 выпуск 3 часть от 09.03.2021

Смотрите онлайн шоу Где логика 1 выпуск от 09.03.2021 на Новом канале часть 3 | Где логика онлайн на Новом канале
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09 марта

Где логика: смотрите онлайн 1 выпуск 3 часть от 09.03.2021

В третьем раунде шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 команды сыграют в Плюс-Минус. Участникам придется угадывать, что будет, если совместить дятла и кирпичную стену, иголку и пустыню, смотровую площадку и Сатану. Также ты узнаешь, что у Александра Эллерта ассоциируется с болью, а у Ксении Мишиной с дельфинами. Не поссорится ли эта яркая пара после такого ожесточенного раунда? Смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 на сайте Нового канала.

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