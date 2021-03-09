Где логика: смотрите онлайн 1 выпуск 3 часть от 09.03.2021

В третьем раунде шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 команды сыграют в Плюс-Минус. Участникам придется угадывать, что будет, если совместить дятла и кирпичную стену, иголку и пустыню, смотровую площадку и Сатану. Также ты узнаешь, что у Александра Эллерта ассоциируется с болью, а у Ксении Мишиной с дельфинами. Не поссорится ли эта яркая пара после такого ожесточенного раунда? Смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 на сайте Нового канала.

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