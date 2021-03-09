Где логика: смотрите онлайн 1 выпуск 5 часть от 09.03.2021

В последнем раунде шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 Ксения Мишина, Александр Эллерт, Злата Огневич и Тарас Цымбалюк должны соревноваться в умении разгадывать ребусы на скорость. Финальный раунд будет решающим, так как за каждый правильный ответ команда получает балл. Богини и Хлеб выяснят, кто из них лучше разбирается в домашних приборах, которые зашифрованы в на первый взгляд странных предметах. Кто же победит в премьерном выпуске? Узнаешь прямо сейчас в 1 выпуске от 09.03.2021 шоу Где логика?

Где логика 1 выпуск смотреть онлайн