Ты смотришь шоу Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020, в котором гостем Леси Никитюк станет актер и телеведущий Евгений Кошевой.

Социальные сети – удивительное место, ведь именно там зарождаются самые необычные и странные бьюти-тренды. В начале 2019 года стартовал флешмоб, в котором люди наносили макияж продуктам питания. Какой именно корнеплод удостоился контуринга в стиле Ким Кардашьян? Это ты узнаешь в проекте Кто против блондинок? 2020.

Еще один модный тренд зародился в Иране – стране, где невероятно популярна ринопластика. Именно благодаря этой операции девушки стали носить один странный аксессуар. В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020 Евгению Кошевому придется догадаться, что именно стало неотъемлемой частью внешнего вида иранок.

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