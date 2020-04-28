Video: Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13

Смотрите онлайн 13 выпуск Кто против блондинок Сезон 3, эфир от 28.04.2020
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13
28 апреля

Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13

Ты смотришь шоу Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020, в котором гостем Леси Никитюк станет актер и телеведущий Евгений Кошевой.

Социальные сети – удивительное место, ведь именно там зарождаются самые необычные и странные бьюти-тренды. В начале 2019 года стартовал флешмоб, в котором люди наносили макияж продуктам питания. Какой именно корнеплод удостоился контуринга в стиле Ким Кардашьян? Это ты узнаешь в проекте Кто против блондинок? 2020.

Еще один модный тренд зародился в Иране – стране, где невероятно популярна ринопластика. Именно благодаря этой операции девушки стали носить один странный аксессуар. В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020 Евгению Кошевому придется догадаться, что именно стало неотъемлемой частью внешнего вида иранок.

Кто против блондинок 12 выпуск от 21.04.2020 смотреть онлайн

Часть 2 Кто против блондинок 2020 выпуск 13 смотреть онлайн

Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13
Евгений Кошевой будет рисовать блондинку ногами. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. ...
Кошевой узнает, где живут самые красивые бабушки. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности