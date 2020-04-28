Video: Евгений Кошевой будет рисовать блондинку ногами. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 2

Кто против блондинок от 28.04.2020 - смотрите онлайн выпуск 13 часть 2
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13 / Евгений Кошевой будет рисовать блондинку ногами. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 2
28 апреля

Евгений Кошевой будет рисовать блондинку ногами. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 2

В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020 станет понятно, что Ольга Полякова – королева не только отечественного шоу-бизнеса, но и социальных сетей. Певица всегда находит, чем удивить и развлечь своих подписчиков. Однажды, Ольга выложила крайне необычный пост: с чем сравнила свои ноги эпатажная артистка? На этот вопрос придется ответить Евгению Кошевому в шоу Кто против блондинок? 2020.

А чтобы стать такой же стройной, как Оля Полякова, блонда-бомба научит качать пресс при помощи рисования. И Евгений Кошевой не сможет отказаться от такой тренировки. Ведь рисовать придется саму Лесю Ивановну Никитюк! Результат этого испытания ты сможешь увидеть в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 13 выпуск от 28.04.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 13 смотреть онлайн

Евгений Кошевой будет рисовать блондинку ногами. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 2
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