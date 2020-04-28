Video: Кошевой узнает, где живут самые красивые бабушки. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 3

Кто против блондинок от 28.04.2020 - смотрите онлайн выпуск 13 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13 / Кошевой узнает, где живут самые красивые бабушки. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 3
28 апреля

Кошевой узнает, где живут самые красивые бабушки. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 3

Смотри прямо сейчас, сможет ли Евгений Кошевой стать победителем в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020 на сайте Нового канала.

Ни для кого не секрет, что украинки – одни из самых красивых женщин в мире. И одесситка Светлана Гасс в 2019 году доказала это всему миру, когда победила в конкурсе Мисс Трансконтиненталь. Но оказалось, что участницы этого состязания имеют свою особенность. А в чем она заключается, ты сможешь узнать в шоу Кто против блондинок? 2020.

Порой совершить прорыв в косметологии можно при помощи не самых приятных вещей. В 1820 году доктор Юстинус Кернер нашел в испорченной колбасе то, что вот уже много десятков лет помогает нам выглядеть лучше. Что же это? На этот вопрос ответит Евгений Кошевой в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020.

Кто против блондинок 13 выпуск от 28.04.2020 смотреть онлайн

Кошевой узнает, где живут самые красивые бабушки. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 13. Часть 3
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