Смотри прямо сейчас, сможет ли Евгений Кошевой стать победителем в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020 на сайте Нового канала.

Ни для кого не секрет, что украинки – одни из самых красивых женщин в мире. И одесситка Светлана Гасс в 2019 году доказала это всему миру, когда победила в конкурсе Мисс Трансконтиненталь. Но оказалось, что участницы этого состязания имеют свою особенность. А в чем она заключается, ты сможешь узнать в шоу Кто против блондинок? 2020.

Порой совершить прорыв в косметологии можно при помощи не самых приятных вещей. В 1820 году доктор Юстинус Кернер нашел в испорченной колбасе то, что вот уже много десятков лет помогает нам выглядеть лучше. Что же это? На этот вопрос ответит Евгений Кошевой в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 13 выпуск от 28.04.2020.

Кто против блондинок 13 выпуск от 28.04.2020 смотреть онлайн