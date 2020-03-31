Video: Как Григорий Решетник будет клеить резиновых женщин? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 3

Кто против блондинок от 31.03.2020 - смотрите онлайн выпуск 9 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9 / Как Григорий Решетник будет клеить резиновых женщин? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 3
31 марта

Как Григорий Решетник будет клеить резиновых женщин? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 3

В программе Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020 ты узнаешь, что Пантелеймон Кулиш был тем еще выдумщиком – именно он придумал псевдоним Марко Вовчок для писательницы Марии Вилинской. Но почему выбор Кулиша пал именно на это имя? В программе Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь ответ на этот вопрос.

Во втором туре в поединке с блондинкой Дианой Григорию придется клеить девушек. Буквально. А Диана в это время будет клеить резиновых парней. Кто из них справится с этим заданием лучше, ты увидишь в интеллектуально-развлекательном проекте Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 9 выпуск от 31.03.2020 смотреть онлайн

Как Григорий Решетник будет клеить резиновых женщин? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 3
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