В программе Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020 ты узнаешь, что Пантелеймон Кулиш был тем еще выдумщиком – именно он придумал псевдоним Марко Вовчок для писательницы Марии Вилинской. Но почему выбор Кулиша пал именно на это имя? В программе Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь ответ на этот вопрос.

Во втором туре в поединке с блондинкой Дианой Григорию придется клеить девушек. Буквально. А Диана в это время будет клеить резиновых парней. Кто из них справится с этим заданием лучше, ты увидишь в интеллектуально-развлекательном проекте Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 9 выпуск от 31.03.2020 смотреть онлайн