Video: Решетник испробует на себе странные тренды Instagram. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 2

Кто против блондинок от 31.03.2020 - смотрите онлайн выпуск 9 часть 2
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31 марта

Решетник испробует на себе странные тренды Instagram. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 2

Это шоу Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020, в котором ты узнаешь, сможет ли ведущий Холостяка ответить правильно хотя бы на один вопрос.

Блонда-бомба заставит Григория Решетника поработать венчиком и взбивать яйца на протяжении трех минут. Сможет ли телеведущий быть быстрее, чем умелая Елизавета? Смотри в шоу Кто против блондинок? 2020.

А благодаря другой блонде у Григория будет возможно попробовать на себе трены Instagram: волосатые ноздри, цветные зубы и мохнатые губы. Чтобы увидеть все это – смотри шоу Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020 прямо сейчас.

Кто против блондинок 9 выпуск от 31.03.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 9 смотреть онлайн

Решетник испробует на себе странные тренды Instagram. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 2
Блонда-бомба научит Решетника ломать сердца. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть ...
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