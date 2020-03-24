Савлепов будет бороться с Никитюк за холодильник. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 8. Часть 3

Топ-блондинка пристыдит Антона Савлепова за его поведение в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 8 выпуск от 24.03.2020. Что же такого натворил известный музыкант?

Участник группы АГОНЬ узнает много нового о странных немецких ресторанах и удивительных финских развлечениях. Во втором туре проекта Кто против блондинок? 2020 Антон Савлепов также покажет девушкам, что хорошо разбирается в особенностях древнегреческого языка.

В суперигре с Антоном Савлеповым сыграет сама Леся Ивановна Никитюк – сможет ли музыкант победить самую крутую блондинку Украины? Это ты узнаешь прямо сейчас в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 8 выпуск от 24.03.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 8 выпуск от 24.03.2020 смотреть онлайн