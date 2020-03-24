Савлепов боротиметься з Нікітюк за холодильник. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 8. Частина 3

Топ-блондинка присоромить Антона Савлепова за його поведінку в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 8 випуск від 24.03.2020. Що ж такого накоїв відомий музикант?

Учасник групи АГОНЬ дізнається багато нового про дивні німецькі ресторани та дивовижні фінські розваги. У другому турі проекту Хто проти блондинок? 2020 Антон Савлепов також покаже дівчатам, що добре розбирається в особливостях давньогрецької мови.

У супергрі з Антоном Савлеповим зіграє сама Леся Іванівна Нікітюк – чи зможе музикант перемогти найкрутішу блондинку України? Це ти дізнаєшся просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 8 випуск від 24.03.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 8 випуск від 24.03.2020 дивитися онлайн