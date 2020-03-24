Ты смотришь интеллектуально-развлекательное шоу Кто против блондинок? 3 сезон 8 выпуск от 24.03.2020, в котором Антон Савлепов попытается быть лучше самых умных девушек Украины.

Блондинки заставят Антона Савлепова показать свой самый главный талант, и, как окажется, это вовсе не пение! Чтобы увидеть, что умеет делать музыкант лучше всего – смотри Кто против блондинок? 2020.

В студии проекта Леся Никитюк решит устроить небольшой сабантуй – блондинка Наташа испробует на себе мексиканский коктейль из текилы, табаско и лимонного сока. Говорят, если женщина выпьет это и не заплачет, то она докажет наличие у себя одного важного качества. Что же это? Ответ ты найдешь в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 8 выпуск от 24.03.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 8 выпуск от 24.03.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 8 смотреть онлайн