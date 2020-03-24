Антон Савлепов в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 8 выпуск от 24.03.2020 на сайте Нового канала.

Леви Хатчинс в 1787 году собрал первый механический будильник, который обладал определенной особенностью. Что вытворяло это приспособление? Может быть, трусило кровать? Или било спящего по голове? Ответ ты узнаешь в проекте Кто против блондинок? 2020.

Блонда-бомба покажет мастер-класс по воздушной гимнастике и заставит Антона Савлепова открыть свою нижнюю чакру. После такого музыкант будет чувствовать себя использованным… Сможет ли Антон психологически восстановиться после такого взаимодействия с блондой-бомбой? Это ты узнаешь прямо сейчас в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 8 выпуск от 24.03.2020.

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