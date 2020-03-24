Ти дивишся інтелектуально-розважальне шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 8 випуск від 24.03.2020, в якому Антон Савлепов спробує бути кращим ніж найрозумніші дівчата України.

Блондинки змусять Антона Савлепова показати свій найголовніший талант, і, як виявиться, це зовсім не спів! Щоб побачити, що вміє робити музикант найкраще – дивись Хто проти блондинок? 2020.

У студії проекту Леся Нікітюк вирішить влаштувати невеликий сабантуй – блондинка Наташа випробує на собі мексиканський коктейль з текіли, табаско та лимонного соку. Кажуть, якщо жінка вип’є це й не заплаче, то вона доведе наявність в себе одної важливої якості. Що ж це? Відповідь ти знайдеш в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 8 випуск від 24.03.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 8 випуск від 24.03.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 8 дивитися онлайн