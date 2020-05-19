Video: Что такое палочка радости по мнению детей 90-х? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 3

Кто против блондинок от 19.05.2020 - смотрите онлайн выпуск 16 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16 / Что такое палочка радости по мнению детей 90-х? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 3
19 мая

Что такое палочка радости по мнению детей 90-х? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 3

В схватке с топ-блондинкой в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020 Назару Заднепровскому придется вспомнить, почему на Олимпиаде в 1994 году фигуристке Оксане Баюл пришлось ждать своего награждения целый час! Что так долго не могли найти организаторы, чтобы вручить девушке заслуженное золото? Ответы ты узнаешь в проекте Кто против блондинок? 2020.

Во втором туре блондинкам придется непросто: девушки должны вспомнить, что в 90-х считалось детской «палочкой радости». Но сможет ли на этот вопрос правильно ответить Назар Заднепровский? Смотри прямо сейчас шоу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020, чтобы узнать, смог ли гость победить девушек на этот раз.

Кто против блондинок 16 выпуск от 19.05.2020 смотреть онлайн

Что такое палочка радости по мнению детей 90-х? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 3
Назар Заднепровский вспомнит 90-е. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 1 ...
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