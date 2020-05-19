В схватке с топ-блондинкой в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020 Назару Заднепровскому придется вспомнить, почему на Олимпиаде в 1994 году фигуристке Оксане Баюл пришлось ждать своего награждения целый час! Что так долго не могли найти организаторы, чтобы вручить девушке заслуженное золото? Ответы ты узнаешь в проекте Кто против блондинок? 2020.

Во втором туре блондинкам придется непросто: девушки должны вспомнить, что в 90-х считалось детской «палочкой радости». Но сможет ли на этот вопрос правильно ответить Назар Заднепровский? Смотри прямо сейчас шоу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020, чтобы узнать, смог ли гость победить девушек на этот раз.

Кто против блондинок 16 выпуск от 19.05.2020 смотреть онлайн