Video: Назар Заднепровский узнает секрет успеха Наоми Кэмпбелл. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 2

Кто против блондинок от 19.05.2020 - смотрите онлайн выпуск 16 часть 2
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16 / Назар Заднепровский узнает секрет успеха Наоми Кэмпбелл. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 2
19 мая

Назар Заднепровский узнает секрет успеха Наоми Кэмпбелл. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 2

Смотри онлайн продолжение шоу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020, в котором Назар Заднепровский пытается правильно отвечать на вопросы про 90-е годы.

Наоми Кэмпбелл по праву считается иконой модельного бизнеса 90-х. Благодаря ей в фешн кругах даже появилась фраза – сделать Наоми. Что означало это выражение? Это ты узнаешь вместе с Назаром Заднепровским в шоу Кто против блондинок? 2020.

А икона сериала «Секс в большом городе» Саманта Джонс расскажет, с чем у нее ассоциируется холостяцкая жизнь. Чтобы услышать великую цитату Саманты, смотри программу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 16 выпуск от 19.05.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 16 смотреть онлайн

Назар Заднепровский узнает секрет успеха Наоми Кэмпбелл. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 2
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