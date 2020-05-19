Смотри онлайн продолжение шоу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020, в котором Назар Заднепровский пытается правильно отвечать на вопросы про 90-е годы.

Наоми Кэмпбелл по праву считается иконой модельного бизнеса 90-х. Благодаря ей в фешн кругах даже появилась фраза – сделать Наоми. Что означало это выражение? Это ты узнаешь вместе с Назаром Заднепровским в шоу Кто против блондинок? 2020.

А икона сериала «Секс в большом городе» Саманта Джонс расскажет, с чем у нее ассоциируется холостяцкая жизнь. Чтобы услышать великую цитату Саманты, смотри программу Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 16 выпуск от 19.05.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 16 смотреть онлайн