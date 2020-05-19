Ты смотришь проект Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020 на сайте Нового канала. Гостем Леси Никитюк станет актер и звезда сериала Будиночок на щастя Назар Заднепровский. А тема игры – эстетика 90-х годов.

В 1998 году повсеместно стали выпускать колготки с тремя штанинами. Девушки точно смогут догадаться, для чего нужна запаска. Но вот сможет ли ответить правильно на этот вопрос мужская аудитория, и, в частности, Назар Заднепровский? Это ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 2020.

Фам Нят Выонг в 1993 году изобрел в Украине нечто, из-за чего позже стал первым миллиардером Вьетнама. Ты точно знаешь это изделие и использовал его не раз! Чтобы узнать, что принесло Фам Нят Выонгу успех и процветание – смотри проект Кто против блондинок? 3 сезон 16 выпуск от 19.05.2020 прямо сейчас!

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