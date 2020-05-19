Video: Що таке паличка радості на думку дітей 90-х? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 3

Хто проти блондинок від 19.05.2020 - дивіться онлайн випуск 16 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16 / Що таке паличка радості на думку дітей 90-х? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 3
19 травня

Що таке паличка радості на думку дітей 90-х? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 3

У сутичці з топ-блондинкою в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 Назару Задніпровському доведеться згадати, чому на Олімпіаді у 1994 році фігуристці Оксані Баюл довелося чекати свого нагородження цілу годину! Що так довго не могли знайти організатори, щоб вручити дівчині заслужене золото? Відповіді ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

У другому турі блондинкам доведеться непросто: дівчата повинні згадати, що в 90-х вважалося дитячою «паличкою радості». Але чи зможе на це правильно відповісти Назар Задніпровський? Дивись просто зараз шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020, щоб дізнатися чи зміг гість перемогти дівчат цього разу.

Хто проти блондинок 16 випуск від 19.05.2020 дивитися онлайн

Що таке паличка радості на думку дітей 90-х? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 3
Назар Задніпровський згадає 90-і. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 1 ...
Назар Задніпровський дізнається секрет успіху Наомі Кемпбелл. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск ...
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