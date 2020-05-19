У сутичці з топ-блондинкою в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 Назару Задніпровському доведеться згадати, чому на Олімпіаді у 1994 році фігуристці Оксані Баюл довелося чекати свого нагородження цілу годину! Що так довго не могли знайти організатори, щоб вручити дівчині заслужене золото? Відповіді ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

У другому турі блондинкам доведеться непросто: дівчата повинні згадати, що в 90-х вважалося дитячою «паличкою радості». Але чи зможе на це правильно відповісти Назар Задніпровський? Дивись просто зараз шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020, щоб дізнатися чи зміг гість перемогти дівчат цього разу.

Хто проти блондинок 16 випуск від 19.05.2020 дивитися онлайн