Video: Назар Задніпровський дізнається секрет успіху Наомі Кемпбелл. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 2

Хто проти блондинок від 19.05.2020 - дивіться онлайн випуск 16 частина 2
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16 / Назар Задніпровський дізнається секрет успіху Наомі Кемпбелл. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 2
19 травня

Назар Задніпровський дізнається секрет успіху Наомі Кемпбелл. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 2

Дивись онлайн продовження шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020, в якому Назар Задніпровський намагається правильно відповідати на запитання про 90-ті роки.

Наомі Кемпбелл по праву вважається іконою модельного бізнесу 90-х. Завдяки їй у фешн колах навіть з’явилася фраза – зробити Наомі. Що означав цей вираз? Це ти дізнаєшся разом з Назаром Задніпровським в шоу Хто проти блондинок? 2020.

А ікона серіалу «Секс у великому місті» Саманта Джонс розповість, з чим у неї асоціюється холостяцьке життя. Щоб почути велику цитату Саманти, дивись програму Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 16 випуск від 19.05.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 16 дивитися онлайн

Назар Задніпровський дізнається секрет успіху Наомі Кемпбелл. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 2
Назар Задніпровський згадає 90-і. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 1 ...
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