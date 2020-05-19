Дивись онлайн продовження шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020, в якому Назар Задніпровський намагається правильно відповідати на запитання про 90-ті роки.

Наомі Кемпбелл по праву вважається іконою модельного бізнесу 90-х. Завдяки їй у фешн колах навіть з’явилася фраза – зробити Наомі. Що означав цей вираз? Це ти дізнаєшся разом з Назаром Задніпровським в шоу Хто проти блондинок? 2020.

А ікона серіалу «Секс у великому місті» Саманта Джонс розповість, з чим у неї асоціюється холостяцьке життя. Щоб почути велику цитату Саманти, дивись програму Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 16 випуск від 19.05.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 16 дивитися онлайн