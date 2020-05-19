Ти дивишся проект Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 на сайті Нового каналу. Гостем Лесі Нікітюк стане актор і зірка серіалу Будиночок на щастя Назар Задніпровський. А тема гри – естетика 90-х років.

У 1998 році повсюдно стали випускати колготки з трьома штанинами. Дівчата точно зможуть здогадатися для чого потрібна ця запаска. Але ось чи зможе відповісти правильно на це запитання чоловіча аудиторія, і, зокрема, Назар Задніпровський? Це ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Фам Нят Вионг в 1993 році винайшов в Україні щось, через що пізніше став першим мільярдером В’єтнаму. Ти точно знаєш цей виріб і використовував його не раз! Щоб дізнатися, що принесло Фам Нят Вионгу успіх і процвітання – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 просто зараз!

Хто проти блондинок 15 випуск від 12.05.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 16 дивитися онлайн