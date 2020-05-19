Video: Назар Задніпровський згадає 90-і. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 1

Хто проти блондинок від 19.05.2020 - дивіться онлайн випуск 16 частина 1
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16 / Назар Задніпровський згадає 90-і. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 1
19 травня

Назар Задніпровський згадає 90-і. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 1

Ти дивишся проект Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 на сайті Нового каналу. Гостем Лесі Нікітюк стане актор і зірка серіалу Будиночок на щастя Назар Задніпровський. А тема гри – естетика 90-х років.

У 1998 році повсюдно стали випускати колготки з трьома штанинами. Дівчата точно зможуть здогадатися для чого потрібна ця запаска. Але ось чи зможе відповісти правильно на це запитання чоловіча аудиторія, і, зокрема, Назар Задніпровський? Це ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Фам Нят Вионг в 1993 році винайшов в Україні щось, через що пізніше став першим мільярдером В’єтнаму. Ти точно знаєш цей виріб і використовував його не раз! Щоб дізнатися, що принесло Фам Нят Вионгу успіх і процвітання – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 просто зараз!

Хто проти блондинок 15 випуск від 12.05.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 16 дивитися онлайн

Назар Задніпровський згадає 90-і. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16. Частина 1
Назар Задніпровський дізнається секрет успіху Наомі Кемпбелл. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск ...
Що таке паличка радості на думку дітей 90-х? Хто проти блондинок? Сезон 3. ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності