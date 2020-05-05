Смотри в программе Кто против блондинок? 3 сезон 14 выпуск от 05.05.2020, в котором Олег «Фагот» Михайлюта попытается победить блондинок во втором туре.

Украинцы могут гордиться отечественными талантами. Одна украинская компания придумала офисный шлем, который помогает сохранить психическое здоровье сотрудников. Что позволяет делать это устройство, чтобы не раздражать окружающих? Ответ ты узнаешь вместе с Олегом Михайлютой в проекте Кто против блондинок? 2020.

Американские ученые наконец-то узнали, что делают люди после того, как их раскритиковал начальник. 25 % мужчин и 18 % женщин делают это сразу после посещения кабинета босса. Чем занимаются расстроенные работники? Олег Михайлюта будет в шоке, когда узнает ответ на этот вопрос в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 14 выпуск от 05.05.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 14 выпуск от 05.05.2020 смотреть онлайн