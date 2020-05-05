Дивись в програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020, в якому Олег «Фагот» Михайлюта спробує перемогти блондинок у другому турі.

Українці можуть пишатися вітчизняними талантами. Одна українська компанія придумала офісний шолом, який допомагає зберегти психічне здоров’я співробітників. Що дозволяє робити цей пристрій, щоб не дратувати оточення? Відповідь ти дізнаєшся разом з Олегом Михайлютою в проекті Хто проти блондинок? 2020.

Американські вчені нарешті дізналися, що роблять люди після того, як їх розкритикував начальник. 25 % чоловіків і 18 % жінок роблять це відразу після відвідин кабінету боса. Чим займаються засмучені працівники? Олег Михайлюта буде шокований, коли дізнається відповідь на це запитання в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 14 випуск від 05.05.2020 дивитися онлайн