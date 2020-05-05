Ты смотришь интеллектуально-развлекательное шоу Кто против блондинок? 3 сезон 14 выпуск от 05.05.2020 на сайте Нового канала.

Олегу Фаготу придется вспомнить все истории из жизни, которые ему рассказывали коллеги по сцене. Ведь он должен ответить на вопрос, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса работал няней в начале карьеры.

В шоу Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь, что красивым индийским полицейским платят больше, чем менее симпатичным. Но что конкретно является признаком привлекательности в Индии? Это ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 14 выпуск от 05.05.2020.

Кто против блондинок 14 выпуск от 05.05.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 14 смотреть онлайн