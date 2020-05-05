Video: Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 14

Смотрите онлайн 14 выпуск Кто против блондинок Сезон 3, эфир от 05.05.2020
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05 мая

Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 14

В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 14 выпуск от 05.05.2020 гостем Леси Никитюк станет вокалист группы ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта.

Бросить успешный бизнес ради хобби в 39 лет – это довольно смелый поступок. Но для британца Брэдли Джона Шорта это оказалось правильным решением, ведь теперь он занимается любимым делом. На какое стереотипно женское занятие променял Брэдли свой автобизнес? Смотри в программе Кто против блондинок? 2020.

Олег Фагот возможно вдохновится примером британца и сменит музыкальное направление своего творчества. Блонда-бомба Лаганза покажет, как можно создавать необычные треки прямо из воздуха. Чтобы увидеть, как Олег Михайлюта играет на лазерной арфе, смотри проект Кто против блондинок? 3 сезон 14 выпуск от 05.05.2020 на сайте Нового канала.

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