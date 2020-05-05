Video: Олег Михайлюта дізнається, хто з його колег працював нянею. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 14. Частина 2

Хто проти блондинок від 05.05.2020 - дивіться онлайн випуск 14 частина 2
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 14 / Олег Михайлюта дізнається, хто з його колег працював нянею. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 14. Частина 2
05 травня

Олег Михайлюта дізнається, хто з його колег працював нянею. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 14. Частина 2

Ти дивишся інтелектуально-розважальне шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020 на сайті Нового каналу.

Олегу Фаготу доведеться згадати всі історії з життя, які йому розповідали колеги по сцені. Адже йому треба відповісти на запитання, хто з зірок вітчизняного шоу-бізнесу працював нянею на початку кар’єри.

У шоу Хто проти блондинок? 2020 ти дізнаєшся, що красивим індійським поліцейським платять більше, ніж менш симпатичним. Але що конкретно є ознакою привабливості в Індії? Це ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020.

Хто проти блондинок 14 випуск від 05.05.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 14 дивитися онлайн

Олег Михайлюта дізнається, хто з його колег працював нянею. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 14. Частина 2
Фагот навчиться грати на лазерній арфі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 14. ...
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