Ти дивишся інтелектуально-розважальне шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020 на сайті Нового каналу.

Олегу Фаготу доведеться згадати всі історії з життя, які йому розповідали колеги по сцені. Адже йому треба відповісти на запитання, хто з зірок вітчизняного шоу-бізнесу працював нянею на початку кар’єри.

У шоу Хто проти блондинок? 2020 ти дізнаєшся, що красивим індійським поліцейським платять більше, ніж менш симпатичним. Але що конкретно є ознакою привабливості в Індії? Це ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 14 випуск від 05.05.2020.

Хто проти блондинок 14 випуск від 05.05.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 14 дивитися онлайн