Video: Кошовий дізнається, де живуть найкрасивіші бабусі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 3

Хто проти блондинок від 28.04.2020 - дивіться онлайн випуск 13 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13 / Кошовий дізнається, де живуть найкрасивіші бабусі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 3
28 квітня

Кошовий дізнається, де живуть найкрасивіші бабусі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 3

Дивись просто зараз, чи зможе Євген Кошовий стати переможцем в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск т 28.04.2020 на сайті Нового каналу.

Ні для кого не секрет, що українські дівчата – одні з найкрасивіших жінок в світі. І одеситка Світлана Гасс в 2019 році довела це всьому світові, коли перемогла в конкурсі Міс Трансконтиненталь. Але виявилося, що учасниці цього змагання мають свою особливість. А в чому вона полягає, ти зможеш дізнатися в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Часом зробити прорив в косметології можна за допомогою не найприємніших речей. У 1820 році доктор Юстинус Кернер знайшов в зіпсованій ковбасі те, що ось уже багато десятків років допомагає нам виглядати краще. Що ж це таке? На це запитання відповість Євген Кошовий в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск від 28.04.2020.

Хто проти блондинок 13 випуск від 28.04.2020 дивитися онлайн

Кошовий дізнається, де живуть найкрасивіші бабусі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. Частина 3
Євген Кошовий дізнається все про б’юті-тренди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13. ...
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