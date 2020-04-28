У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск від 28.04.2020 стане зрозуміло, що Ольга Полякова – королева не тільки вітчизняного шоу-бізнесу, а й соціальних мереж. Співачка завжди знаходить, чим здивувати і розважити своїх підписників. Одного разу, Ольга виклала вкрай незвичайний пост: з чим порівняла свої ноги епатажна артистка? На це запитання доведеться відповісти Євгену Кошовому в шоу Хто проти блондинок? 2020.

А щоб стати такою ж стрункою, як Оля Полякова, блонда-бомба навчить качати прес за допомогою малювання. І Євген Кошовий не зможе відмовитися від такого тренування. Адже малювати доведеться саму Лесю Іванівну Нікітюк! Результат цього випробування ти зможеш побачити в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 13 випуск від 28.04.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 13 випуск від 28.04.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 13 дивитися онлайн