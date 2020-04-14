Video: Роман Мещеряков перевтілився у мавпу Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 11. Частина 3

Хто проти блондинок від 14.04.2020 - дивіться онлайн випуск 11 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 11 / Роман Мещеряков перевтілився у мавпу Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 11. Частина 3
14 квітня

Роман Мещеряков перевтілився у мавпу Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 11. Частина 3

У програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 Рома Міщеряков знову відчує себе як в рідних стінах Improv Live Show. Адже телеведучому доведеться відповідати на запитання про відомий порносайт, поки блондинка битиме його струмом! У шоу Хто проти блондинок? 2020 ти дізнаєшся, чи впорається Роман з цим завданням.

У супергрі Роман Міщеряков перевтілиться на мавпу та буде чистити банани ротом. Чи вийде у нього це швидше, ніж у блондинок? Дивись просто зараз в інтелектуально-розважальному шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 11 випуск від 14.04.2020 дивитися онлайн

Роман Мещеряков перевтілився у мавпу Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 11. Частина 3
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