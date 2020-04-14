У програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 Рома Міщеряков знову відчує себе як в рідних стінах Improv Live Show. Адже телеведучому доведеться відповідати на запитання про відомий порносайт, поки блондинка битиме його струмом! У шоу Хто проти блондинок? 2020 ти дізнаєшся, чи впорається Роман з цим завданням.

У супергрі Роман Міщеряков перевтілиться на мавпу та буде чистити банани ротом. Чи вийде у нього це швидше, ніж у блондинок? Дивись просто зараз в інтелектуально-розважальному шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 11 випуск від 14.04.2020 дивитися онлайн