Продовження шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 з Романом Міщеряковим. В Індії обікрасти банк можуть не тільки люди, а й звірі. Ромі Міщерякову доведеться здогадатися, які саме тварини нанесли місцевому банку збиток в один мільйон рупій – тільки в програмі Хто проти блондинок? 2020.

Чемпіонка світу з плавання Даша навчить телеведучого швидко надягати гумові шапочки. Чи вийде у Романа перевершити рекордсменку України та Європи? Дивись в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 11 випуск від 14.04.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 11 дивитися онлайн