15 выпуск шоу «Кто против блондинок» (Новый канал) – особенный! В этот раз вы не увидите в рядах светловолосых красоток, потому что их места заняли… парни-блондины. И именно эти «блондо-бомбы» сразятся в интеллектуальном баттле с… самой Лесей Никитюк!

Да-да, в новом выпуске «Кто против блондинок?» Леся сложила регалии и стала участницей, а вот роль ведущего необычной программы примерил Владимир Шумко.

Кстати, один из парней-блондинов еще за день до съемок программы был… темно-русым:

– В нам пришел парень, который стал блондином специально, чтобы попасть на шоу, ­- вспоминает Ольга Чеснокова, креативный редактор проекта. – И сразу после съемок он попросил стилистов перекрасить его обратно! У этого юноши, по его словам, такая работа, что если он придет со светлыми волосами, его уволят. Поэтому сразу после съемок в гримерке ему возвращали «родной»русый цвет.

Что ж, 15 выпуск «Кто против блондинок?» обещает быть по-настоящему особенным! Интересно, как сыграет Суперблондин и выдержит ли Леся Никитюк о натиск со стороны такого количества парней, которые готовы ради победы практически на всё! Смотрите во вторник в 19:00 на Новом канале.

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