Новый каналКто против блондинок?НовостиЛеся Никитюк составила список любимых актрис

Леся Никитюк составила список любимых актрис

И, конечно же, почти все любимицы ведущей шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) – светловолосые красотки!

Во время карантина все делятся спискам своих любимых сериалов, а Леся Ивановна пошла дальше и составила список самых крутых по ее мнению актрис.

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И так совпало, что большинство из них – блондинки! «Я обожаю сериалы!, – отметила ведущая в посте. – Для начала мой ТОП актрис из рубрики «Сериал который может засосать:

  • Кэтрин Винник (Лагерта «Викинги»)

  • Клэр Дэйнс (Кэрри Мэтисон «Родина»)

  • Блейк Лайвли (Серена «Сплетница»)

  • Марьем Узерли (Роксолана «Великолепный век»)»

Действительно, крутая подборка! Нам даже кажется, что последняя немного похожа на саму Лесю, не правда ли?

А чтобы вы не скучали между выпусками шоу «Кто против блондинок?», которое выходит по вторникам в 19:00 на Новом канале, составили список качественных фильмов ужасов с блондинками в главных ролях. Каждое кино – до мурашек!

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