И, конечно же, почти все любимицы ведущей шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) – светловолосые красотки!

Во время карантина все делятся спискам своих любимых сериалов, а Леся Ивановна пошла дальше и составила список самых крутых по ее мнению актрис.

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И так совпало, что большинство из них – блондинки! «Я обожаю сериалы!, – отметила ведущая в посте. – Для начала мой ТОП актрис из рубрики «Сериал который может засосать:

Кэтрин Винник (Лагерта «Викинги»)

Клэр Дэйнс (Кэрри Мэтисон «Родина»)

Блейк Лайвли (Серена «Сплетница»)

Марьем Узерли (Роксолана «Великолепный век»)»

Действительно, крутая подборка! Нам даже кажется, что последняя немного похожа на саму Лесю, не правда ли?

А чтобы вы не скучали между выпусками шоу «Кто против блондинок?», которое выходит по вторникам в 19:00 на Новом канале, составили список качественных фильмов ужасов с блондинками в главных ролях. Каждое кино – до мурашек!

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