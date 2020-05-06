«В 12 лет мой мир перевернулся»: Олег Михайлюта узнал правду о маме

За кулисами шоу певец рассказал смешную историю из собственной жизни

Вчера побороться за первенство в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) пришел украинский певец, вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта. С первых минут игры парень продемонстрировал свою эрудицию и «выбил» первый ряд «златовласок». А еще он смело принимал все вызовы от блондо-бомб и честно с ними баттлился.

– Я кайфонул, – признается Олег Новому каналу. – Правда, расстроился, что проиграл. Потому что очень хотелось выиграть. Подбадриваю себя, что в игре с блондинками главное – участие. Да и вообще, иногда с блондинкой проигрыш – это выигрыш (улыбается).

Также девушки поразили певца своей красотой, сообразительностью и забавными историями из жизни.

– Послушав их stories, в очередной раз убедился, какие же блондинки изобретательные, – рассказывает за кулисами шоу Олег. – Вспомнил свою смешную историю с блондинкой. Кстати, я сейчас расскажу о маме. С самого рождения мама для меня всегда была блондинкой. Лет через 12 мне в руки попали ее фотографии, где она черноволосая. Просто за два года до моего появления на свет мама перекрасилась. Вот так. В 12 лет мой мир немного перевернулся, я узнал истинный цвет ее волос. Было очень смешно!

Включайте шоу «Кто против блондинок?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале, чтобы узнать интересные подробности из жизни блонд, Леси Никитюк и звездных участников.

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