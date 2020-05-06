Антикоронавирусный танец: луцкие медики станцевали под трек Леси Никитюк и группы PZF

Леся Никитюк представляет творческую коллаборацию с медработниками

Ведущая «Кто против блондинок?» (Новый канал) Леся Никитюк продолжает удивлять своих фанатов. Несколько дней назад девушка вместе с культовой группой PATSYKI Z FRANEKA презентовала клип на песню Stay at home. Вы можете его посмотреть в YouТube на странице группы PZF.

Но на этом Леди Ле не остановилась. Вместе с известными на всю страну (благодаря антикоронавирусным танцам) медиками из «Луцкого центра первичной медицинской помощи» она сделала крутую коллаборацию.

– Услышала по радио, что луцкие медики отсняли видео с «антикоронавирусным танцем», – рассказывает ведущая Новому каналу. Так работники хотели объяснить всем, что придерживаться карантинного режима – важно! Чтобы не навредить собственному здоровью и тем, кто борется за жизни людей. Собственно, наш трек с PZF – с таким же призывом к украинцам. Поэтому я обратилась к луцким медикам с предложением объединить усилия, чтобы нас услышала вся страна. Чтобы они записали свой «антикоронавирусный танец» под трек Stay at home.

Медики «Луцкого центра первичной медицинской помощи» с радостью откликнулись на такой творческий эксперимент.

– Услышав от руководства о предложении Леси Никитюк, мы ни минуты не сомневались в своем участии, – говорят медицинские работники. – Надеемся, что пациенты прислушиваются к нашему призыву и в дальнейшем будут добросовестно выполнять карантинные мероприятия. Сейчас мы работаем в сложных эпидемических условиях: консультируем пациентов по телефону, дежурим на КПП, предоставляем медицинскую помощь по месту жительства пациентов и многое другое.

По словам медиков, положительный ролик должен донести до пациентов и коллег, что несмотря ни на что нужно наполнять себя и свое окружение позитивом.

– Наше предприятие заняло активную позицию в масштабной информационной кампании по противодействию проникновения коронавируса на территорию Украины, – рассказывает директор КП «Луцкий центр первичной медицинской помощи», заслуженный врач Украины Игорь Васильевич Гнетнев. – Учитывая эпидемическую ситуацию, наши врачи и медицинские сестры отсняли немало информационных роликов с рекомендациями пациентам. «Антикоронавирусный танец» был создан спонтанно, в рабочих условиях, с целью поддержать позитивом пациентов и медицинских работников. И нам это удалось.

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