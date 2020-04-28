Тест: Топ-10 фактов о Лесе Никитюк. Угадайте, где правда!

Леся Никитюк – личность многогранная. Ведущая «Кто против блондинок?» просто фонтанирует идеями и всегда откровенно делится различными фактами из жизни. Мы решили проверить, насколько внимательно вы следите за Лесей и читаете ли новости на сайте Нового канале, и создали тест им. Леси Ивановны. Интересно, сможете ли вы угадать, какие факты о ведущей – правда, а какие – ложь.

Хотите еще больше узнать о ведущей? Тогда каждый вторник включайте в 19:00 на Новом канале шоу “Кто против блондинок?” и вас ждёт множество неожиданных открытий.

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