ТОП-5 фильмов ужасов с блондинками в главной роли

Мы привыкли, что чаще всего блондинки играют главные роли в комедиях. Но если углубиться в киноиндустрию, то становится понятно, что светловолосые актрисы отлично справляются еще с одной задачей: щекотать нервы зрителям! Фильмы ужасов, главные роли в которых исполнили блондинки, одни из самых жутких. И, чтобы развеять сомнения, мы собрали ТОП-5 ужастиков с блондинками, которые заставят вас изрядно понервничать, так что лучше не выключайте свет 🙂

«Другие» (2001)

Разгар Второй мировой войны. Красавица Грейс, роль которой исполнила Николь Кидман, осталась одна со своими больными детьми. Чтобы немного подлечить сына и дочь, страдающих непереносимостью дневного света, и дождаться мужа из армии в более спокойной обстановке, она переезжает в особняк на острове возле побережья Англии. Специально нанятые трое новых слуг получили строгие инструкции о жизни в доме: ни в коем случае нельзя открывать дверь, пока не закрыта предыдущая. Дом должен постоянно пребывать в полумраке. Но строгие новые порядки устраивают не всех обитателей старого дома…

Счастливого дня смерти (2018)

В центре сюжета – светловолосая студентка Три, которая решает закатить громкую вечеринку в честь своего дня рождения. Но праздник, на который мечтал попасть абсолютно каждый студент университета, оборачивается жуткой трагедией – именинницу жестоко убивают… Но Три не умирает, она внезапно просыпается в своей кровати в общежитии… до праздника! Девушкаснова переживает ужасный день рождения и понимает, что оказалась во временной петле. Умирать каждый день – такое себе удовольствие, и Три, роль которой исполнила Джессика Рот, готова на всё, чтобы найти и остановить своего убийцу.

Дом восковых фигур (2005)

Не попасть в наш список этот фильм просто не мог, ведь одну из главных ролей исполнила Пэрис Хилтон!

Угадай блондинку из мультика: Тест

Герои фильма «Дом восковых фигур» – обычные студенты, которые решили съездить за город отдохнуть. Классика! Их машина сломалась в глуши, и, отправившись на поиски помощи, ребята попали в небольшой городок, который кажется странно опустевшим. Главной достопримечательностью города является Дом восковых фигур – дом-музей, в буквальном смысле построенный из воска и содержащий впечатляющую экспозицию до ужаса реалистичных восковых фигур. Очень быстро герои поймут, что и сами могут стать экспонатами в музее, если не найдут выход…

Птицы (1963)

Этот фильм – классика хоррора, созданная метром жанра – Альфредом Хичкоком. А главная роль досталась блондинке Типпи Хедрен, которая, к слову, в январе 2020 отпраздновала 90-летний юбилей!

Героиня Типпи Хедрен, Мелани приезжает в небольшой спокойный прибрежный городок Бодега Бей и в зоомагазине знакомится с героем Рода Тейлора, Митчем. Она решает устроить сюрприз, приехав к нему домой. Но по пути на нее набрасывается чайка, предсказывая судьбу всего города: вскоре жители станут жертвами нападения огромной стаи обезумевших птиц. Героям останется только в ужасе спрятаться в своих домах.

Дело № 39 (2009)

Сотруднице органов опеки Эмили, которую сыграла Рене Зеллвегер, передают дело о жестоком обращении с ребенком. Все указывает на то, что семья неблагополучная, и родители издеваются над своей приемной дочерью Лилит. Чтобы спасти девочку, Эмили забирает ее к себе. Но со временем о ребенке начинают всплывать жуткие факты: вокруг нее постоянно гибнут люди. Что это – совпадение, или у всех происшествий есть страшная причина, связанная с Лилит?

Думаем, поклонники жанра точно будут в леденящем восторге от этих картин! Но все время смотреть ужастики нельзя, и, чтобы развеяться и повеселиться, включайте по вторникам в 19:00 на Новом канале шоу «Кто против блондинок?», в котором блондо-бомбы покажут, что они не только талантливые, а и очень умные.

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