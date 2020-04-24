Леся Нікітюк назвала країни, в яких не була. Спойлер: їх менше 10!

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» склала список країн, в яких вона ще не встигла побувати

Леся Нікітюк відвідала безліч куточків планети, серед яких багато таких, в які звичайний турист не завжди зважитися відправитися. Небезпечні джунглі, океанські узбережжя, метушливі мегаполіси і села поза часом…

Але є і на карті Лесі точки, до яких вона не встигла дістатися. Ведуча в пості в Instagram склала список країн і островів, де вона точно не бувала і зізналася, що їй дуже не вистачає подорожей:

«Я дуже сумую за перельотами, – пише Леся Нікітюк. – Мені залишилося відвідати лише кілька країн і островів!!

Бразилія

Аргентина

Парагвай

Уругвай

Чилі

Мексика

Аляска

Ісландія»

Що ж, цікаво, куди веде відправитися, коли відкриють авіасполучення з іншими країнами після карантину?

А поки що, щовівторка Леся Никитюк летить в студію шоу «Хто проти блондинок?», Щоб разом зі своїми блондо- «бомбами» здолати зіркових чоловіків інтелектом. Не пропустіть, щовівторка о 19:00 на Новому каналі.

Фото: @lesia_nikituk

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