Саша Громлюк про роман із адміном, привілеї, злив у фіналі та роботу у Шефа. Предметка

Суперфіналіст кулінарного реаліті «Пекельна кухня», Олександр Громлюк став героєм нового випуску спрецпроекту Предметка пост-шоу з Сергієм Нікітюком. Під час відвертої розмови з ведучим кулінар розповів про роман із адміністратором проекту, привілеї, які він отримав завдяки цій романтичній історії, та заздрощі з боку конкурентів. Крім того, Саша зізнався, чому вважає свій програш несправедливим і що відбувається у його особистому житті зараз. Про це та багато іншого – у новому випуску Предметки! Швидше вмикай випуск, щоб дізнатися про найсоковитіші подробиці!

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