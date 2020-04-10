Берлінале, кіно і театр: як розвивається кар’єра акторів «Перших ластівок»

Після прем’єри серіалу Нового каналу «Перші ластівки» минуло вже майже півроку. Актори, які зіграли в ньому, розповіли, як змінилося їхнє життя після грандіозної прем’єри

Саша Рудинський (Нікіта)

– Після виходу «Перших ластівок» мене почали впізнавати на вулицях, фотографувати, шанувальники приходять у театр на вистави з моєю участю, дарують портрети. Що стосується кар’єри, то я знявся в 4-серійному телевізійному фільмі «Операція «Дезертир» про Другу світову війну. Він має повинен вийти 9 травня. До речі, через зйомки в цьому проекті я не зміг відвідати Берлінале, де презентували короткометражку з моєю участю – Goodbye Golovin. Більше масштабних проектів не було, я продовжую грати в театрі і проходити проби.

Поліна Носихіна (Лера)

– У мене були ролі в серіалах «Сонячний листопад» і «Доньки», плюс, почала зніматися у проекті «Після зими», але зйомки перенесли через карантин. Ще паралельно з «Першими ластівками» разом із Сашком Рудинським ми грали в серіалі «Слов’яни». Каталися з Києва до Житомира, де проходили зйомки, а потім разом поверталися до столиці – зніматися в «Ластівках». На карантині мене запросили брати участь у веб-серіалі, ми працювали над ним по домівках. Але проект виявився дуже неякісним, тому я пішла, щоб не витрачати час і сили.

Марія Смолякова (Поліна)

– У мене був проект «Виходьте без дзвінка», ми вже зняли третій сезон. А ще я зіграла головну роль у 4-серійному фільмі «Час йти, час повертатися». До речі, режисер упізнав мене саме за роллю в «Перших ластівках»! Крім того, в лютому на Берлінале відбулася прем’єра фільму «Номери» Олега Сенцова і Ахтема Сеїтаблаєва, в якому я зіграла одну з ролей. Що мене вразило – Олег особисто відбирав усіх акторів за фотографіями, ще перебуваючи у в’язниці.

Таїсія-Оксана Щурук (Катя)

– Знімальний сезон мав розпочатися саме зараз, але, на жаль, все перенеслося через карантин. У мене були заплановані проби, підготовка до літніх зйомок… Поки що після виходу «Перших ластівок» я не стільки знімаюся, скільки роздаю інтерв’ю (усміхається). Мене почали частіше впізнавати на вулиці, колеги, студенти та викладачі з університету добре відгукуються про мою гру в серіалі. Взагалі «Перші ластівки» – це перший крок до того, щоб мене асоціювали не лише з серіаліті Нового каналу «Київ вдень та вночі». Я хочу довести, що маю потенціал. Хочу, щоб мене сприймали серйозніше.

Максим Девізоров (Денис)

– Щодо впізнаваності – зміни кардинальні. Стало більше підписників, з багатьма з них спілкуюся в мережі. Пишуть з різних країн: Нідерланди, Греція, Казахстан, навіть з Лівану. За півроку з моменту виходу «Перших ластівок» я взяв участь у кількох проектах: вийшла «Новенька» на Новому каналі, а також знявся у серіалі «Лікар Віра». Зняли пілот цікавого проекту – комедії, де в мене головна роль. У лютому в Берліні відбулася світова прем’єра фільму «Номери», режисери – Олег Сенцов і Ахтем Сеїтаблаєв. Крім мене там знялися ще дві «ластівки» – Саша Бегма і Маша Смолякова. Зараз через карантин призупинилися зйомки 4-серійки, де ми беремо участь із Поліною Носихіною.

Олександр Бегма (Антон)

– Упізнали кілька разів на вулиці, підписників стало значно більше, з’явилася фан-сторінка. Знімався аж до карантину у двох проектах – «Шуша», 16 серій, і «Виховання почуттів», 4 серії (останній не дозняли). Думаю, «Ластівки» зіграли не останню роль у моєму затвердженні в ці серіали. Одна з найважливіших подій – Берлінале. Це було фантастично, відчувається зараз, як дуже гарний і швидкий сон. Нас катали на нових Ауді А8, любили, смачно годували (усміхається). Ми нарешті побачили фільм «Номери», чекаємо тепер прем’єру в Україні. Також сподобався Берлін, він прекрасний.

Максим Самчик

– З 27 травня по 7 червня пройде VII Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». У його рамках відбудеться конкурс дитячих фільмів. Я став одним із членів журі. Приєднався до фестивалю, тому що люблю кіно і дітей. А завдяки їх симбіозу може народитися щось нове, самобутнє і дуже чисте! Ну, а головна подія року – це, звісно ж, весілля. Тепер ми з Ангеліною офіційно чоловік і дружина! Я дуже щасливий!

Олег Гоцуляк (Макс)

– Паралельно з прем’єрою «Перших ластівок» у мене була прем’єра в театрі вистави Album di famiglia крутого італійського режисера Маттео Сп’яцци! Репетиції до пізнього вечора, іноді й до ночі. Я весь тиждень буквально біг додому з театру після репетицій, щоб встигнути подивитися серію «Перших ластівок»! Найтепліші мої спогади тепер пов’язані з цим періодом. У березні розпочалися репетиції нової вистави, сподіваюся, скоро зможемо продовжити. Ну і, звісно, чекаємо другого сезону «Перших ластівок»!

А поки до зйомок другий сезон «Перших ластівок» лише готується, всі серії першого дивіться на YouTube-каналі Нового каналу.

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