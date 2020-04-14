Зірка «Перших ластівок» розсекретив свій перший гонорар

Олександр Рудинський, який зіграв Нікіту в серіалі Нового каналу «Перші ластівки», розповів, як і коли заробив перші гроші

На той час хлопець лише починав акторську кар’єру. А стартувала вона з невеликої ролі в серіалі.

– Найперший гонорар – 1500 грн за один знімальний день, – згадує Олександр. – Мене тоді затвердили на роль однокласника одного з головних героїв у восьмисерійці. Мені було 18, навчався в Карпенка-Карого, жив у гуртожитку. Загалом було шість знімальних днів. Пам’ятаю, прибіг у гуртожиток, сказав: «Пацани, я перший гонорар витрачу на вас!» У результаті так і зробив. Святкували до ранку (усміхається).

За словами Рудинського, гонорари в акторів зараз різні. Все залежить від досвіду, а також кількості змін під час зйомки. Наприклад, актор отримує 10 тисяч грн, але при цьому зміна може тривати як 15 хвилин, так і 10 годин.

До слова, актор також служить і в театрі. Олександр зазначив, що на сцені нерідко буває складніше, ніж на зйомках повнометражних фільмів або серіалів. І йдеться лише про фінанси. Річ у тім, що акторів там багато, і нові ролі дістаються не всім. Раз на три місяці відбувається розподіл на кілька вистав, при тому, що артистів у трупі може бути 200 людей.

А поки готується до зйомок другої сезон «Перших ластівок», всі серії першого дивіться на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск останніх двох серій у вівторок та четвер о 12:00.

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