Новий каналПерші ластівкиНовиниТест «Хто ти з «Перших ластівок»?

Тест «Хто ти з «Перших ластівок»?

Напевно, під час перегляду молодіжного трилера «Перші ластівки», у кожному з героїв ти трохи впізнавав себе. Але з кимось з персонажів серіалу у тебе все ж більше спільного, ніж з іншими. Пройди тест та дізнайся правду!

В тему:

Зірка «Перших ластівок» розсекретив свій перший гонорар

Тая Щурук про секрети зйомок Перших ластівок, Топ-модель по-українськи та погрози чоловіка

Берлінале, кіно і театр: як розвивається кар’єра акторів «Перших ластівок»

новости Первые ласточки