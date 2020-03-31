Чим живуть актори «Перших ластівок»: Добірка фото з Instagram

Поки другий сезон молодіжного трилера «Перші ластівки» готується до зйомок, а на YouTube Нового каналу відкривається перший сезон, ми пропонуємо зазирнути в Instagram акторів. Чим між зйомками займаються хлопці й дівчата, які зіграли головні ролі в серіалі, чим вони живуть, як проводять вільний час, дивись у фотодобірці!

Тая-Оксана Щурук

Найактивніше свою сторіночку в Instagram веде Тая-Оксана Щурук – Катя в «Перших ластівках». У неї найбільша армія підписників, більше 250 тис. людей, які стежать за актрисою ще з часів виходу серіалу «Київ вдень та вночі». У Таї в акаунті практично немає фото, на яких актриса була б серйозною, немає студійних фотосесій. Лише «живі» знімки, на яких дівчина бешкетує з рідними, друзями і хлопцем.

@taykaos

Поліна Носихіна

Поліна Носихіна, яка зіграла в серіалі мажорку Леру, ділиться на своїй сторінці знімками зі зйомок, з подорожей, але найбільше актриса любить селфі.

@polina_nosykhina

Маша Смолякова

Актриса Маша Смолякова, знайома глядачам «Перших ластівок» за роллю Поліни, ділитися з підписниками фотографіями з рідними, кадрами зі зйомок і красивими знімками з фотосесій. Часто в Машиному акаунті можна зустріти фото з її хлопцем, а, точніше, нареченим: актриса отримала пропозицію руки і серця у новорічну ніч.

@maria_smolyakova1

Олександр Рудинський

Олександр Рудинський, той самий зухвалий Нік Маслоу з «Перших ластівок», у житті той ще романтик. У його акаунті найбільше фото з нареченою – яскравою рудоволосою актрисою Машею. А ще на сторінці Саші можна побачити його в різних образах – як кіношних, так і театральних.

@sasha_rudinskiy

Максим Самчик

Ще один романтик – Максим Самчик, який зіграв роль Феді. На його сторінці багато знімків з дівчиною, акторкою Ангеліною Трандафіловою, знайомою глядачам за роллю Агати в серіалі «Новенька». Також Макс ділитися фото зі знімальних майданчиків та анонсами своїх проектів, щоб підписники нічого не пропустили!

@max_samchyk

Олег Гоцуляк

Олег Гоцуляк, виконавець ролі Макса, викладає на своїй сторінці все підряд! Тут і фото з подорожей, і знімки зі зйомок «Перших ластівок», і кадри з театральних постановок, в яких Олег грає.

@oleg_gotsuliak

Максим Девізоров

В Instagram головного «поганця» серіалу – Дениса, роль якого зіграв Максим Девізоров, знімки з фотосесій і кадри зі зйомок різних проектів. Але якщо не полінуватися й поскролити, можна знайти навіть весільні фото з колишньою дружиною.

@Devizorov

Олександр Бегма

У актора, який виконав роль Антона (брата Каті), Олександра Бегми, Instagram – це сховище моментів з життя. Тут можна побачити і зйомки, і природу, і селфі. Але головна «родзинка» акаунту актора – це його сторіс! Обов’язково підпишіться і стежте за Сашиним новинами, гарний настрій забезпечений.

@misterbegma

Нагадаємо, що з 31 березня по вівторках і четвергах о 12:00 на YouTube Нового каналу виходять всі серії «Перших ластівок. Тепер ви можете подивитися улюблений серіал у будь-який час.

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