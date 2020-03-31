Чим живуть актори «Перших ластівок»: Добірка фото з Instagram
Поки другий сезон молодіжного трилера «Перші ластівки» готується до зйомок, а на YouTube Нового каналу відкривається перший сезон, ми пропонуємо зазирнути в Instagram акторів. Чим між зйомками займаються хлопці й дівчата, які зіграли головні ролі в серіалі, чим вони живуть, як проводять вільний час, дивись у фотодобірці!
Тая-Оксана Щурук
Найактивніше свою сторіночку в Instagram веде Тая-Оксана Щурук – Катя в «Перших ластівках». У неї найбільша армія підписників, більше 250 тис. людей, які стежать за актрисою ще з часів виходу серіалу «Київ вдень та вночі». У Таї в акаунті практично немає фото, на яких актриса була б серйозною, немає студійних фотосесій. Лише «живі» знімки, на яких дівчина бешкетує з рідними, друзями і хлопцем.
Поліна Носихіна
Поліна Носихіна, яка зіграла в серіалі мажорку Леру, ділиться на своїй сторінці знімками зі зйомок, з подорожей, але найбільше актриса любить селфі.
Маша Смолякова
Актриса Маша Смолякова, знайома глядачам «Перших ластівок» за роллю Поліни, ділитися з підписниками фотографіями з рідними, кадрами зі зйомок і красивими знімками з фотосесій. Часто в Машиному акаунті можна зустріти фото з її хлопцем, а, точніше, нареченим: актриса отримала пропозицію руки і серця у новорічну ніч.
Олександр Рудинський
Олександр Рудинський, той самий зухвалий Нік Маслоу з «Перших ластівок», у житті той ще романтик. У його акаунті найбільше фото з нареченою – яскравою рудоволосою актрисою Машею. А ще на сторінці Саші можна побачити його в різних образах – як кіношних, так і театральних.
Максим Самчик
Ще один романтик – Максим Самчик, який зіграв роль Феді. На його сторінці багато знімків з дівчиною, акторкою Ангеліною Трандафіловою, знайомою глядачам за роллю Агати в серіалі «Новенька». Також Макс ділитися фото зі знімальних майданчиків та анонсами своїх проектів, щоб підписники нічого не пропустили!
Олег Гоцуляк
Олег Гоцуляк, виконавець ролі Макса, викладає на своїй сторінці все підряд! Тут і фото з подорожей, і знімки зі зйомок «Перших ластівок», і кадри з театральних постановок, в яких Олег грає.
Максим Девізоров
В Instagram головного «поганця» серіалу – Дениса, роль якого зіграв Максим Девізоров, знімки з фотосесій і кадри зі зйомок різних проектів. Але якщо не полінуватися й поскролити, можна знайти навіть весільні фото з колишньою дружиною.
Олександр Бегма
У актора, який виконав роль Антона (брата Каті), Олександра Бегми, Instagram – це сховище моментів з життя. Тут можна побачити і зйомки, і природу, і селфі. Але головна «родзинка» акаунту актора – це його сторіс! Обов’язково підпишіться і стежте за Сашиним новинами, гарний настрій забезпечений.
Нагадаємо, що з 31 березня по вівторках і четвергах о 12:00 на YouTube Нового каналу виходять всі серії «Перших ластівок. Тепер ви можете подивитися улюблений серіал у будь-який час.
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