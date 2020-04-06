Привітали з балкону: як Макс Самчик і Ангеліна Трандафілова відсвяткували весілля з родиною

2 квітня зірки серіалів Нового каналу «Перші ластівки» і «Новенька» «підірвали» мережу новиною про своє весілля. Актори розкрили подробиці святкування цієї події з рідними

Максим Самчик розповів про те, як вони з Ангеліною відсвяткували весілля з родичами, які навіть не підозрювали про те, що актори тепер чоловік і дружина. Адже в РАГСі молодята були лише вдвох.

– Після розпису ми заїхали на хвилинку до батьків, подякували їм за все, а вони нас привітали, – згадує актор. – Рідні чудово відреагували на нашу новину, за що ми їм дуже вдячні. Не образилися, що ми не покликали на весілля й не розповіли про свої плани заздалегідь. Потім поїхали до моєї сестри Наталії з чоловіком Олексієм. Повідомили їм, вони нас привітали. Оскільки вдома в них немовля, мій племінник Ерік, ми до них, звісно, у квартиру не заходили.

На щастя, сестра Макса живе на першому поверсі. І молодому подружжю вдалося хоч трохи розділити радість з рідними за келихом шампанського.

– Ми стояли на вулиці вдвох, не порушуючи режиму карантину, – каже Самчик. – З нас – шампанське, з них – келихи. Сестра була дуже здивована. Тож вони з чоловіком нас привітали з балкону!

Ангеліна також поділилася своїми враженнями про цей день.

– Було незвично, не так, як я собі уявляла своє весілля, – каже актриса. – Але після церемонії Макс подарував мені 101 троянду. Поїхали до його батьків, а моїм надіслали відео, яке зняли біля РАГСу під час розпису.

Поки карантин не закінчений, молодята залишаються вдома і продовжують дотримуватися режиму самоізоляції. А крім цього – дивитися весь перший сезон «Перших ластівок» у вівторок і четвер на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – о 12:00.

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