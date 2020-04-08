«Знайшла обручку в «кіндері»: зірка «Перших ластівок» – про пропозицію руки і серця

Виконавиця ролі Поліни нещодавно стала нареченою і поділилася подробицями цього хвилюючого моменту

На «Перших ластівках» – весільний бум! Зовсім недавно одружився актор Максим Самчик, який виконав роль Феді, а тепер до весілля готується Маша Смолякова. У серіалі Нового каналу вона зіграла роль Поліни – старшокласниці, яка наклала на себе руки. Реальне життя дівчини складається значно позитивніше: вона успішно будує кар’єру актриси, а нещодавно отримала пропозицію руки і серця від свого хлопця Олександра. Як це було, Маша розповіла Новому каналу.

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– Почалася історія з того, що ми з хлопцем довго думали, що подарувати одне одному на Новий рік. Ми разом вже майже два роки, і нам складно визначатися з подарунками одне для одного, – пояснила актриса. – Напередодні Нового року я йому сказала: «Було б класно, якби ти зробив мені пропозицію», а він промовчав. Мене це навіть трохи образило – чому він проігнорував цю фразу? Невже не хоче весілля? А через кілька днів Саша почав розпитувати, які каблучки мені подобаються.

Хоча в той момент Маша і почала здогадуватися, який подарунок чекає її на Новий рік, освідчення все одно стало для неї сюрпризом.

– Свій новорічний подарунок я відкривала останньою. Це була бляшана коробка, всередині якої лежав годинник, який зробив мій хлопець. А поруч – кіндер-сюрприз, у якому три дитячих іграшкових перстні і обручка, – розповіла актриса серіалу Нового каналу. – У мене був такий шок! Зрештою вийшло, що я подарувала Сашку набір інструментів, а він мені освідчився.

Перший час Смолякова думала, що сама змусила хлопця запропонувати їй вийти заміж, але він переконав дівчину в зворотному.

– Я до останнього сподівалася, що він зробив пропозицію не тому, що я про це попросила. В результаті виявилося, що хотів це зробити вже давно, просто ніяк не міг знайти привід, а мої слова його надихнули, – підсумувала Маша.

Статусом нареченої дівчина встигне насолодитися сповна – відзначати весілля пара буде аж через півтора року. Тож закохані встигнуть підготуватися до церемонії своєї мрії і організувати ідеальне свято для себе та своїх рідних.

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