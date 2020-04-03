Перші ластівки. Герої: Хто є хто в проекті

Головні герої молодіжного триллеру «Перші ластівки» - сучасні старшокласники зі своїми вже зовсім недитячими проблемами, які вони зберігають в таємниці від батьків. Ми вирішили познайомити глядача ближче з кожним із них, щоб уже зараз Поліна, Катя, Нікіта, Лера, Макс та інші герої «Перших ластівок» розповіли свої історії вустами акторів, які зіграли ці ролі.

Нагадаємо, що перший сезон проекту «Перші ластівки» виходить на YouTube Нового каналу з 31 березня по вівторках і четвергах о 12:00. Не пропустіть!

Музика: Dakooka

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