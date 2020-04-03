Video: Первые ласточки. Герои: Кто есть кто в проекте

Полина, Катя, Никита, Лера, Макс и другие герои Первых ласточек рассказали свои истории устами актеров, сыгравших эти роли.
Новый канал / Первые ласточки / Первые ласточки. Герои: Кто есть кто в проекте
03 апреля

Первые ласточки. Герои: Кто есть кто в проекте

Главные герои моложедного триллера «Первые ласточки» – современные старшеклассники со своими уже совсем недетскими проблемами, которые они хранят в тайне от родителей. Мы решили познакомить зрителя поближе с каждым из них, чтобы уже сейчас Полина, Катя, Никита, Лера, Макс и другие герои «Первых ласточек» рассказали свои истории устами актеров, сыгравших эти роли.

Напомним, что первый сезон проекта «Первые ласточки» выходит на YouTube Нового канала с 31 марта по вторникам и четвергам в 12:00. Не пропустите! 

Музыка: Dakooka

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Первые ласточки. Герои: Кто есть кто в проекте
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