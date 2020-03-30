Який трек прозвучить у «Перших ластівках»? Голосування розпочалося!

Хто ще не в курсі, поки на YouTube Нового каналу відкриваються всі серії «Перших ластівок», а другий сезон активно готується до зйомки, стартував конкурс «Перші ластівки М’юзік», головна мета якого – знайти найкращі треки для нового сезону серіалу.

З 9 березня по 17 липня 2020 на сайті і в соцмережах Нового каналу проходить конкурс «Перші ластівки М’юзік». Ви можете заповнити заявку, надіслати ваш авторський трек (пісню, музику без слів), стати учасником конкурсу і, цілком можливо, саме ваша композиція прозвучить у другому сезоні «Перших ластівок»!

Щотижня в сторіс @novy.channel глядачі обиратимуть переможця тижня, а в кінці місяця на сайті Нового каналу (novy.tv) серед чотирьох переможців тижня – голосувати за переможця місяця.

Читай: «Перші ластівки» карантину: Зросла кількість звернень на підліткову лінію допомоги

Голосування в сторіс вже розпочалося! Перший тиждень – перша четвірка учасників. Послухати треки-конкурсанти цього тижня можна просто зараз, а щоб проголосувати за свого фаворита, переходьте на @novy.channel і віддавайте в сторіс голос на найкрутіший, на вашу думку, трек!

І не забувайте, що всі мають можливість до 17 липня стати учасників конкурсу та надіслати свій трек! Це унікальний шанс почути власну композицію в крутому ТБ-проекті, тож не пропустіть його.

В тему:

Не мовчи, коли тобі боляче: «Перші ластівки» повертаються