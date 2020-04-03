Максим Самчик і Ангеліна Трандафілова одружилися!

Актори «Перших ластівок» і «Новенької» офіційно стали чоловіком і дружиною. І ніякий карантин не став на заваді їхньому коханню!

На своїй сторінці в Instagram Максим Самчик, який зіграв Федю в серіалі Нового каналу «Перші ластівки» і Ангеліна Трандафілова, яка виконала роль Агати в «Новенькій» офіційно заявили про те, що вони тепер чоловік і дружина.

На фото в мережі молодята позують біля РАГСу в місті Бровари. Парочка усміхається і радісно демонструє обручки.

З Новим каналом Ангеліна поділилася своїми емоціями і розповіла, як вони готувалися до однієї з найважливіших подій у житті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram angelina_trandafilova 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– У нас були розмови і суперечки про те, яке робити весілля, і чи робити взагалі ще до того, як подавали заяву, – розповідає дівчина. – Я завжди хотіла не пишне весілля, а більш-менш класичне, щонайбільше з 20-25 гостями (найближчі). І щоб батько повів до вівтаря, танець з татом, перший танець із нареченим. А Макс хотів, навпаки, щоб були тільки ми вдвох. Вирішували, вирішували, і зрештою я погодилася на таке весілля, адже це справді насамперед наша подія, і зовсім про це не шкодую. Це був момент, коли тільки ми вдвох.

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За словами актриси, вони з Максом вирішили нікому нічого не говорити, і на розпису бути лише вдвох ще до того, як стало відомо про коронавірус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram max_samchyk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Але й найважчим для мене було мовчання, – зізнається Ангеліна. – Особливо коли розмовляєш із сестрою, батьками, подружками. Так хотілося сказати, що я виходжу заміж, але ж ні – потрібно було зберігати цю таємницю.

Примітно, що замість смокінга і весільної сукні наречені вибрали білі толстовки, джинси і кеди. Незамінним атрибутом (особливо зараз, під час карантину) стали чорні захисні маски. Цікаво, що в РАГС молодятам увійти не дозволили. Вони лише підписали документи на столику біля будівлі. Церемонія тривала не більше хвилини.

Що ж, нам залишається лише привітати Максима і Ангеліну, порадіти за них та побажати довгого і щасливого подружнього життя!