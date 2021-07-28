Фільм із Олександром Рудинським покажуть на Венеціанському кінофестивалі

Картина за участю зірки серіалу «Перші ластівки» отримала назву «Носоріг». Її режисером виступив Олег Сенцов

Новий день – нові досягнення! Лише минулого тижня ми писали, що Олександр Рудинський знявся у 10-серійному італійському вестерні. А днями в актора з’явився ще один привід для гордості. Так, стало відомо, що фільм «Носоріг» за участю зірки молодіжного трилера «Перші ластівки» покажуть на найстарішому світовому фестивалі кіно в Венеції. Режисером картини виступив Олег Сенцов, її прем’єра відбудеться у секції «Горизонти».

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– Коли я дізнався, що фільм «Носоріг» покажуть на Венеціанському кінофестивалі, шалено зрадів, – поділився Саша Рудинський. – Адже це фестиваль класу «А», в ньому беруть участь кращі представники кіноіндустрії, змагаються глибокі якісні проекти. Опинитися у їхніх рядах – велика честь! Я неймовірно радий і гордий, у першу чергу, за режисера фільму «Носоріг» Олега Сенцова. Сподіваюся, йому даватимуть можливість і надалі знімати подібне кіно в Україні. Не можу залишити без уваги і той факт, що президентом міжнародного журі цього року стане Пон Джун Хо, один із моїх найулюбленіших корейських режисерів. Крім того, на фестивалі відбудеться світова прем’єра фільму «Дюна». Навіть не віриться, що наш проект буде представлений на ряду з такими масштабами. Я неймовірно гордий!

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Фільм «Носоріг» режисера Олег Сенцова – кримінальна драма, присвячена українським 90-им. Разом із головним героєм глядачі переносяться у кримінальний світ того періоду, оголюючи всю його жорстокість і безпринципність. Олександр Рудинський зіграв персонажа на прізвисько Рудий. І хоча в актора було не дуже багато екранного часу, роботу над цим проектом він згадує із трепетом і захопленням.

– Олег Сенцов давно виношував ідею фільму «Носоріг», і я радий, що йому вдалося реалізувати задумане, – зазначив актор молодіжного трилера «Перші ластівки» (Новий канал). – Олегу вдалося підібрати неймовірний каст, у картині зіграли як професійні актори, так і хлопці, які не часто з’являються на екранах. Але всі вони спрацювали приголомшливо! Ми, до речі, дуже здружилися за час зйомок, і продовжуємо спілкування по сьогодні. Я щасливий бути причетним до створення цього проекту. Так вийшло, що я ріс у той час, коли культом були серіали «Бригада», «Бумер» і «Жмурки» Олексія Балабанова. І мені завжди хотілося доторкнутися до цієї епохи! Оскільки народився я у 96-му році, «лихі часи» припали на моє дитинство, і я дуже переживав, чи зможу виглядати органічно в своїй ролі. Якщо люди, які жили в той час, подивившись фільм «Носоріг», скажуть: «ми були такими ж» або «так це ж я!» – значить, я впорався. І це буде найкращою похвалою і нагородою для мене.

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Цікаво, що за роль Рудого у фільмі «Носоріг» Олександр Рудинський боровся не один. Разом із ним проби проходив його близький друг – актор Євген Григор’єв. У результаті роль дісталася Саші, однак Женя не залишився «біля розбитого корита» і теж знявся у проекті. Режисер Олег Сенцов дав шанс їм обом.

– Я шалено вдячний Олегу за можливість стати частиною його проекту, – зізнався Сашко Рудинський. – Це авторське кіно, а я все життя мріяв грати в подібному. Дуже люблю проект «Носоріг», у мене залишилися найкращі враження від зйомок. Це було незабутньо!

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