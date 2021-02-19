«Його головна мета – зробити вас нікчемою»: Маша Єфросініна – про те, як розпізнати в коханому аб’юзера

Наразі проблема домашнього насильства є однією з найактуальніших в Україні. Під час карантину через світову пандемію коронавірусу ситуація загострилася: тисячі родин опинилися замкненими у власних домівках, через що кількість побутових сварок збільшилася в рази. За даними Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, у минулому, 2020 році до організації надійшло більше 20 000 запитів з приводу домашнього насильства. При цьому 85% жертв аб’юзу – жінки, які в переважній більшості потерпають від домашнього насильства протягом п’яти і більше років. Найчастіше їхніми кривдниками є чоловіки або цивільні чоловіки, рідше – колишні партнери.

На момент звернення абсолютно всі жінки прагнуть припинити насильство. Вони хочуть, щоб їм більше не робили боляче, щоб їх цінували та поважали. Проте далеко не всі готові робити конкретні кроки для вирішення цієї проблеми. Часто вони не наважуються вийти з аб’юзивних стосунків через страхи: «мені ніхто не допоможе», «мене засудять і висміють», «у мене заберуть дітей», «не зможу забезпечити себе та дітей», «мені нікуди піти» тощо. Крім того, чимало жінок просто не розуміють, що є жертвами домашнього насильства, мовляв: «Не б’є – і дякувати Богу!»

Аби зруйнувати стереотипи, нав’язані жінкам патріархальним минулим, та донести до них, що насильство може бути не лише фізичним, в Україні була запущена масштабна просвітницька кампанія «Мені здається». Її ініціатором виступила відома телеведуча Маша Єфросініна за сприянням Інституту когнітивного моделювання та Товариства Червоного Хреста. Першим кроком стала презентація онлайн-платформи itseems.com.ua, де потерпілі можуть анонімно висловитися та бути почутими. Крім того, на її сторінках можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися по допомогу.

Що робити, якщо ви стали жертвою домашнього насильства: АЛГОРИТМ ДІЙ

Важливо пам’ятати, що жертвою аб’юзера може стати кожен – незалежно від віку та статі. Проблема в тому, що схильність партнера до жорсткості та агресії, його психологічний тиск майже непомітні на початку стосунків. Однак розгледіти в коханому тирана цілком можливо – якщо знати, на що звертати увагу.

– Головний сигнал – це його вербальне (на словах) спілкування з вами, – зазначила Маша Єфросініна. – Якщо він дозволяє собі принизливі висловлювання на вашу адресу, так звані жартівливі підколи, від яких у вас під шлунком починає підсмоктувати від жаху, болю та образи. Якщо він жартує про вас у присутності своїх друзів. Якщо він дозволяє собі зневажливі висловлювання щодо вашої зовнішності, дій, думок та поглядів на життя. Якщо він критикує все, що ви говорите. Це і є перші сигнали того, що людина самостверджується за ваш рахунок. Його головна мета – зробити вас нікчемою, людиною без думок, позиції та принципів, а потім почати витирати об вас ноги.

#НеМовчиКолиТобіБоляче: «Перші ластівки. Zалежні» за тиждень врятували дев’ять тисяч життів

За словами телеведучої, у більшості випадків насильство не починається з фізичної тиранії. Перші «паростки» жорстокості проявляються у вигляді словесних принижень і руйнування самооцінки. І найчастіше вони приховуються за жартівливою формою подачі. Далі діє накопичувальний ефект: що більше ви пропускаєте це повз вуха та виправдовуєте, то більше влади у стосунках даєте партнеру. Поступово рівноправне спілкування набуває формату домінування з його боку та надмірної поступливості з вашого, що в майбутньому може перерости у фізичні покарання за будь-яку вашу непокору. Найстрашніше в цій ситуації – те, що більшість жертв домашнього насильства не розуміють, що втрапили в халепу. Вони забувають, що психологічний тиск інколи шкодить більше, ніж фізичний.

– Я справді змушена визнати, що більшість жінок навіть не усвідомлюють, що є жертвами домашнього насильства, – поділилася Маша Єфросініна. – Вони роками страждають від несправедливого ставлення до себе, не розуміючи, що може бути інакше. На це є багато причин, серед яких історичні та виховні. Йдеться про те, яке покоління виховувало наших сучасних жінок, і які цінності прищеплювало.

Жертвам сексуального насильства: куди звертатися по допомогу, та як пережити трагедію

Для того, щоб виправити цю ситуацію, впевнена телеведуча, необхідно регулярно проводити освітньо-просвітницьку роботу, наголошуючи на тому, що сучасні жінки страждають не лише від фізичного насильства. Окрім нього існують також інші його різновиди, серед яких – психологічний, сексуальний та економічний.

– Фізичне, психологічне та економічне насильство – найбільш розповсюджені в нашій країні, – прокоментувала Маша Єфросініна. – Та якщо з цими різновидами більш-менш все зрозуміло, то говорячи про сексуальне насильство, розумієш увесь масштаб проблеми. Більшість жінок навіть не припускають, що якщо в шлюбі чоловік змушує дружину займатися сексом без її бажання, це вже є сексуальне насильство, яке карається законом. Повторюся, лише одиниці розуміють, що живуть з аб’юзерами, багато хто вважає подібні ситуації нормою. Про це важливо говорити. За статистикою, кількість офіційних звернень з приводу сексуального насильства менша за кількість звернень щодо інших його різновидів. Причина тому – необізнаність жінок у цьому питанні. Тому що вони не розуміють, як можна поскаржитися на чоловіка за примус до сексу, це ж «шлюбний обов’язок». Вони не розуміють, чи варто взагалі скаржитися на подібне, чи мають вони на це право, чи є це насильством. Відповідь категорична. Це насильство.

«Перші ластівки» надихнули молодь говорити про свої проблеми

Не варто терпіти, якщо ви страждаєте від несправедливого ставлення з боку партнера, або вам так здається. Усю необхідну інформацію та контакти ви зможете знайти на офіційних сайтах ООН, МВС та громадських організацій, зокрема, «Ла Страда-Україна». Або ж зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116 123, координатори якої дадуть відповіді на всі запитання, навіть якщо вони здаються вам дурними чи недоречними.

– Коли ти живеш із тираном. Коли ти плачеш щоночі в туалеті. Коли у свої 25-30 років ти виглядаєш, як жінка у віці. Коли тобі не хочеться усміхатися. Коли напади тривожності та апатії розтягуються на тижні. Коли ти втрачаєш смак до життя. Коли боїшся його повернення додому. Коли його компанія обтяжує тебе та стає джерелом стресу. Усе це – причини шукати допомоги. Забудь про те, що живеш із ним 5-10-15 років. Завжди можна почати нове, ЩАСЛИВЕ життя, – підкреслила Маша Єфросініна.

Як звернутися на Національну гарячу лінію для підлітків та молоді «Ла Страда-Україна»:

За номерами: 0-800-500-225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України) або 116111 (безкоштовно з усіх мобільних телефонів по всій території України). Лінія працює по буднях з 12:00 до 20:00. Якщо з якихось причин ти не можеш зателефонувати, можна скористатися месенджерами та соціальними мережами (всі електронні канали працюють цілодобово):

(безкоштовно з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України) або (безкоштовно з усіх мобільних телефонів по всій території України). Лінія працює по буднях з 12:00 до 20:00. Якщо з якихось причин ти не можеш зателефонувати, можна скористатися месенджерами та соціальними мережами (всі електронні канали працюють цілодобово): Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagram – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

До речі, теми домашнього та сексуального насильства піднімалися у другому сезоні молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні». Подивитися всі серії можна ексклюзивно на стрімінговому сервісі sweet.tv.

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