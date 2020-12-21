ЛГБТ, наркотики, секстинг: які теми підняли «Перші ластівки. Zалежні»

Серіал Нового каналу не лише захопив глядачів детективним сюжетом, а й торкнувся важливих проблем

У середині грудня на Новому каналі вийшли «Перші ластівки. Zалежні» – перший український серіал-антологія. Глядачі на одному диханні подивилися вісім серій: їх привабив не лише сюжет, а й підняті соціальні теми.

«Перші ластівки. Zалежні» вийдуть на стрімінговому сервісі: де подивитися серіал

Про наркотики – чесно

Одна з важливих тем «Перших ластівок. Zалежні» – наркозалежність і ринок збуту наркотиків в Україні. Це величезна проблема сучасності: молоді люди можуть втрапити в халепу, працюючи «кладменами» й наркокур’єрами, як Льоша Сметанін з «Ластівок…». А отримати заборонені речовини можна, просто написавши в Telegram-канали, якими розмальовані міські стіни.

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– Після виходу першої серії «Перших ластівок» гаряча лінія «Ла Страда-Україна» за ніч прийняла 251 звернення від молоді та підлітків. Один із хлопців розповів, що вперше спробував амфетамін у дев’ять років – так він тікав від проблем у сім’ї, – розповіла координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна» Олена Кривуляк. – Зараз йому 16. Його досвід вживання наркотиків – сім років. Він говорив, що хотів би зав’язати з наркотиками, але не знає, як це зробити. Процес вирішення цієї проблеми буде тривалим і непростим, але головне, що хлопець на нього зважився.

Про нетрадиційну орієнтацію – відверто

У «Перших ластівках. Zалежні» ЛГБТ-персонажів стало більше, ніж у першому сезоні. Поліцейський Єгор закоханий в тата Альбіни, а Карина – у свою одногрупницю Єву. Український кліпмейкер, ЛГБТ-активіст і автор фільму про українських ЛГБТ-мігрантів Юрій Двіжон вважає: говорити про людей нетрадиційної орієнтації і їхні проблеми – важливо.

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– Мені дуже подобається, як легко, правильно і чесно представлена ЛГБТ-лінія в обох сезонах «Перших ластівок». Упевнений, що саме завдяки цьому глядачі починають розуміти і приймати таких людей. Говорити про ЛГБТ на українському телебаченні – це маленький, але впевнений крок, який змінює нашу країну на краще, – впевнений Юрій. – Дедалі частіше я чую від підлітків історії про камінг-аути своїм рідним. І про те, як без осуду і з великою любов’ю їх приймають після цього в сім’ях. Такий прогрес у сприйнятті ЛГБТ-людей в Україні ще п’ять-сім років тому здавався неможливим. У цьому є й заслуга «Перших ластівок».

Про секстинг – без прикрас

Не менш важлива тема – небезпеки, які чатують молодь у мережі. Наприклад, секстинг. На перший погляд безневинне пересилання інтимних фото в інтернеті може призводити до серйозних наслідків. Зловмисники можуть розмістити ці знімки на загальний огляд, як це сталося з Євою Чечель з «Ластівок…».

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– Матеріали листувань можуть бути оприлюднені, що часто стає причиною кібербулінгу та булінгу. Крім того, коли хлопець чи дівчина вступають до університету чи шукають роботу, інформацію про кандидатів часто перевіряють в інтернеті – провокаційні матеріали можуть завадити здійснити мрію, – зазначила радник з питань захищеності людини в інтернеті при віце-прем’єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України і засновник освітнього проекту #stop_sexтинг Анастасія Дьякова. – Батьки мають попереджати дітей про всілякі ризики спілкування в мережі. Щоб встановити довірчі стосунки, можна дивитися разом серіали, в яких висвітлюються проблеми підлітків – наприклад, «Перші ластівки. Zалежні». Такий спосіб буде корисний як батькам, так і дітям. Серіал демонструє реальні проблеми та історії героїв. Так батьки зможуть краще зрозуміти актуальні проблеми молоді, а молоді люди – зіставити свої проблеми і знайти з них різні виходи.

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