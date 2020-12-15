«Перші ластівки. Zалежні» за одну ніч допомогли 250 підліткам

14 грудня на Новому каналі стартував тиждень «Перших ластівок. Zалежні». Глядачі побачили перші дві серії молодіжного трилеру, і поспішили поділитися своїми враженнями. Instagram, Facebook, Twitter… Новий сезон серіалу наробив чимало галасу, його обговорювали, без перебільшень, в кожній соціальній мережі. Менше ніж за добу після прем’єри «Перші ластівки. Zалежні» увійшли до списку найпопулярніших запитів Google trends за 15 грудня. І це не дивно! Навряд чи в Україні існує проект, що так відверто говорить про проблеми, в яких потопає сучасне суспільство.

Але резонанс у Мережі – далеко не найбільше досягнення «Перших ластівок. Zалежні». За першу ніч серіалу в ефірі значно зросла кількість звернень на Національну гарячу лінію для підлітків та молоді «Ла Страда-Україна», контакти якої вказані в титрах кожної серії. Більше двох сотень підлітків та молодих людей наважилися відверто розповісти про свої проблеми та чи не вперше в житті попросити про допомогу.

Слухаємо саундтрек до серіалу «Перші ластівки. Zалежні»! Dakooka – «Хорошо, все плохо»

«Перший сезон «Ластівок…» навчив нас однієї дуже важливої штуки – не бути надто самовпевненими. Минулого року ми й не уявляли, яка велика кількість звернень на нас звалиться і, скажу чесно, у першу ніч емоційно ми працювали вже просто з останніх сил. Я навіть злякалася, що наші консультанти скажуть мені: «Альоно, бувай, ми йдемо звідси». Але, на щастя, наша команда – це одна величезна сім’я, яка завжди, у будь-якій ситуації, підтримує одне одного, – зазначила Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». – У цьому сезоні ми вже були більше підготовлені психологічно. Ми приблизно розуміли, що нас може очікувати (проте передбачити на 100%, все рівно, не змогли).

Що можу сказати про цю ніч? Активно звернення і на телефон, і в Instagram почали сипатися десь о 23:17. А менше їх стало десь о 6:10 ранку. За цю ніч Національна гаряча лінія для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» прийняла 251(!) звернення від підлітків та молодих людей, які дізналися про лінію, завдяки новим «Ластівкам…». Минулого року в першу ніч після виходу серіалу ми отримали трохи більше, ніж 200 звернень, і активність знизилася приблизно о 4 ранку.

Особливістю цієї ночі стала, так звана, глибинність консультацій. Підлітки та молоді люди були доволі відкритими у своїх переживаннях, почуттях, емоціях. Вони дійсно хотіли спілкування, підтримки, розуміння – хтось по телефону, а хтось – онлайн. Переважна більшість із тих, хто зверталися, були підлітками 14-17 років. Найчастіше вони говорили про непорозуміння з батьками і насильство з їхнього боку, селфхарм, булінг і кібербулінг, наркотичну залежність та бажання вчинити суїцид. Близько 30% нічних звернень надійшли від молодих людей віком від 18 до 23 років. В переважній більшості вони теж повідомляли про випадки насильства з боку батьків; говорили про життєві цілі та страх ніколи не знайти себе у житті; про випадки сексуального насильства і зґвалтування з боку партнера; про прийняття себе, якщо ти представник або представниця ЛГБТ-спільноти; про спроби суїциду в минулому і думки про нову спробу; про залежність від онлайн-казино і наркотичну залежність.

Насправді ця ніч була сповнена болі, горя і сліз. Я працюю на гарячій лінії з підлітками ще з 2013 року. І кожного разу здається, що вже нічого не зможе мене здивувати або вибити з колії, бо я вже чула про все, що тільки можна було чути. Але кожного разу знаходиться якась дитяча історія, яка просто вражає мене до мурах і емоції не можуть вгамуватися. Я безмежно вдячна всій команді Нового каналу за те, що ви робите. Результат виходить неймовірно сильним. Я безмежно дякую вам за те, що ви висвітлюєте сучасні соціальні проблеми та надаєте інформацію про ресурс допомоги тим, кому він є дуже необхідним. Я просто захоплююся вами і безмежно ціную нашу співпрацю».

Тепер їх впізнають на вулицях: актори, які стали відомими після «Перших ластівок»

Шкіра вкривається мурашками, коли читаєш коментарі в соціальних мережах про прем’єру «Перших ластівок. Zалежні». Адже серед відгуків про акторську гру і якість картинки серіалу чимало особистих історій та зізнань глядачів Нового каналу, які були або просто зараз перебувають у ситуаціях, подібних тим, що висвітлюють «Ластівки…». Дуже хочеться вірити, що, читаючи коментарі одне одного та спостерігаючи за історіями героїв серіалу, люди зрозуміють, що не самотні зі своїми проблемами, що вихід є у будь-якій ситуації, і в жодному разі не можна мовчати, коли хочеться кричати від болю.

Якщо здається, що ніхто тебе не розуміє, якщо ти заплутався і не знаєш, що робити далі, навіть якщо тобі просто сумно і тоскно, в будь-який час дня і ночі звертайся на Національну гарячу лінію для дітей та молоді «Ла Страда-Україна». Говори, щоб тебе почули!

Як звернутися на на Національну гарячу лінію для підлітків та молоді «Ла Страда-Україна»:

За номерами: 0-800-500-225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України) або 116111 (безкоштовно з усіх мобільних телефонів по всій території України). Лінія працює по буднях з 12:00 до 20:00. Якщо з якихось причин ти не можеш зателефонувати, можна скористатися месенджерами та соціальними мережами (всі електронні канали працюють цілодобово):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagram – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!