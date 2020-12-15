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«Перші ластівки. Zалежні» за одну ніч допомогли 250 підліткам

Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам

14 грудня на Новому каналі стартував тиждень «Перших ластівок. Zалежні». Глядачі побачили перші дві серії молодіжного трилеру, і поспішили поділитися своїми враженнями. Instagram, Facebook, Twitter… Новий сезон серіалу наробив чимало галасу, його обговорювали, без перебільшень, в кожній соціальній мережі. Менше ніж за добу після прем’єри «Перші ластівки. Zалежні» увійшли до списку найпопулярніших запитів Google trends за 15 грудня. І це не дивно! Навряд чи в Україні існує проект, що так відверто говорить про проблеми, в яких потопає сучасне суспільство.

Але резонанс у Мережі – далеко не найбільше досягнення «Перших ластівок. Zалежні». За першу ніч серіалу в ефірі значно зросла кількість звернень на Національну гарячу лінію для підлітків та молоді «Ла Страда-Україна», контакти якої вказані в титрах кожної серії. Більше двох сотень підлітків та молодих людей наважилися відверто розповісти про свої проблеми та чи не вперше в житті попросити про допомогу.

Слухаємо саундтрек до серіалу «Перші ластівки. Zалежні»! Dakooka – «Хорошо, все плохо»

Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам

«Перший сезон «Ластівок…» навчив нас однієї дуже важливої штуки – не бути надто самовпевненими. Минулого року ми й не уявляли, яка велика кількість звернень на нас звалиться і, скажу чесно, у першу ніч емоційно ми працювали вже просто з останніх сил. Я навіть злякалася, що наші консультанти скажуть мені: «Альоно, бувай, ми йдемо звідси». Але, на щастя, наша команда – це одна величезна сім’я, яка завжди, у будь-якій ситуації, підтримує одне одного, – зазначила Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». –  У цьому сезоні ми вже були більше підготовлені психологічно. Ми приблизно розуміли, що нас може очікувати (проте передбачити на 100%, все рівно, не змогли).

Що можу сказати про цю ніч? Активно звернення і на телефон, і в Instagram почали сипатися десь о 23:17. А менше їх стало десь о 6:10 ранку. За цю ніч Національна гаряча лінія для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» прийняла 251(!) звернення від підлітків та молодих людей, які дізналися про лінію, завдяки новим «Ластівкам…». Минулого року в першу ніч після виходу серіалу ми отримали трохи більше, ніж 200 звернень, і активність знизилася приблизно о 4 ранку.

Особливістю цієї ночі стала, так звана, глибинність консультацій. Підлітки та молоді люди були доволі відкритими у своїх переживаннях, почуттях, емоціях. Вони дійсно хотіли спілкування, підтримки, розуміння – хтось по телефону, а хтось – онлайн. Переважна більшість із тих, хто зверталися, були підлітками 14-17 років. Найчастіше вони говорили про непорозуміння з батьками і насильство з їхнього боку, селфхарм, булінг і кібербулінг, наркотичну залежність та бажання вчинити суїцид. Близько 30% нічних звернень надійшли від молодих людей віком від 18 до 23 років. В переважній більшості вони теж повідомляли про випадки насильства з боку батьків; говорили про життєві цілі та страх ніколи не знайти себе у житті; про випадки сексуального насильства і зґвалтування з боку партнера; про прийняття себе, якщо ти представник або представниця ЛГБТ-спільноти; про спроби суїциду в минулому і думки про нову спробу; про залежність від онлайн-казино і наркотичну залежність.

Насправді ця ніч була сповнена болі, горя і сліз. Я працюю на гарячій лінії з підлітками ще з 2013 року. І кожного разу здається, що вже нічого не зможе мене здивувати або вибити з колії, бо я вже чула про все, що тільки можна було чути. Але кожного разу знаходиться якась дитяча історія, яка просто вражає мене до мурах і емоції не можуть вгамуватися. Я безмежно вдячна всій команді Нового каналу  за те, що ви робите. Результат виходить неймовірно сильним. Я безмежно дякую вам за те, що ви висвітлюєте сучасні соціальні проблеми та надаєте інформацію про ресурс допомоги тим, кому він є дуже необхідним. Я просто захоплююся вами і безмежно ціную нашу співпрацю».

Тепер їх впізнають на вулицях: актори, які стали відомими після «Перших ластівок»

  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ніч допомогли 250 підліткам
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Шкіра вкривається мурашками, коли читаєш коментарі в соціальних мережах про прем’єру «Перших ластівок. Zалежні». Адже серед відгуків про акторську гру і якість картинки серіалу чимало особистих історій та зізнань глядачів Нового каналу, які були або просто зараз перебувають у ситуаціях, подібних тим, що висвітлюють «Ластівки…». Дуже хочеться вірити, що, читаючи коментарі одне одного та спостерігаючи за історіями героїв серіалу, люди зрозуміють, що не самотні зі своїми проблемами, що вихід є у будь-якій ситуації, і в жодному разі не можна мовчати, коли хочеться кричати від болю.

Якщо здається, що ніхто тебе не розуміє, якщо ти заплутався і не знаєш, що робити далі, навіть якщо тобі просто сумно і тоскно, в будь-який час дня і ночі звертайся на Національну гарячу лінію для дітей та молоді «Ла Страда-Україна». Говори, щоб тебе почули!

Як звернутися на на Національну гарячу лінію для підлітків та молоді «Ла Страда-Україна»:

  • За номерами: 0-800-500-225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України) або 116111 (безкоштовно з усіх мобільних телефонів по всій території України). Лінія працює по буднях з 12:00 до 20:00. Якщо з якихось причин ти не можеш зателефонувати, можна скористатися месенджерами та соціальними мережами (всі електронні канали працюють цілодобово):
  • Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine
  • Instagram – childhotline_ua
  • Telegram – CHL116111

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!

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