Перші ластівки. Zалежні: Макс Девізоров розповів про те, як проходили зйомки його поцілунку з хлопцем

За словами актора, його партнер по кадру відчув більше дискомфорту, ніж він сам

Тиждень «Перших ластівок. Zалежні» на Новому каналі добігає кінця! У четвер, 17 грудня, о 21:00 вийдуть фінальні дві серії гучного молодіжного трилеру. Глядачі нарешті дізнаються, хто насправді винен у смерті Вані Кохужа, і побачать, чи всі герої виживуть у гонитві за правдою.

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А поки фанати трилеру «Перші ластівки. Zалежні» з нетерпінням чекають розв’язки сезону, на сайті та YouTube-каналі Нового вийшло backstage-відео зі зйомок. Героями ролика стали Максим Девізоров і Тая Щурук, які зіграли пару в серіалі. Актори розповіли, як проходила робота над однією із найпікантніших сцен – потрійного поцілунку Назара, Альбіни та невідомого хлопця з натовпу в нічному клубі.

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Цей момент викликав бурхливу реакцію у глядачів! І не дивно, адже Максу Девізорову – головному круша юних глядачок Нового каналу – довелося цілуватися з хлопцем. До слова, в минулому сезоні така ж доля випала його колезі Максиму Самчику.

– Ми з Максом обговорювали, наскільки це важко – поцілунок із хлопцем, – поділився Макс Девізоров, який схуд на 10 кг заради ролі в серіалі «Перші ластівки. Zалежні». – Насправді, мені навіть не довелося себе якось налаштовувати перед зйомками цієї сцени. Коли я прийшов на локацію, атмосфера була неймовірно комфортною – я швидко вжився в роль і випустив внутрішнього демона. Мені здається, хлопець більше здивувася, ніж я. Чув, як він сказав Таї [Щурук]: «Блін, він із язиком цілується!» Ну вибач, це «Ластівки…» Тут все серйозно! (сміється)

Фінальні серії молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні» дивися 17 грудня в 21:00 на Новому каналі!